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Переговоры Кьезы и «Наполи» находятся на продвинутой стадии — La Gazzetta dello Sport

Переговоры Кьезы и «Наполи» находятся на продвинутой стадии — La Gazzetta dello Sport
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Крайний нападающий Федерико Кьеза близок к уходу из «Ливерпуля». Футболист обсуждает с «Наполи» возможное сотрудничество. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Согласно источнику, переговоры игрока с итальянским клубом находятся на продвинутой стадии. Речь идёт об аренде с опцией выкупа, «партенопейцы» уже направили мерсисайдцам соответствующее предложение. «Красные» настаивают на включении в договор пункта об обязательном выкупе. Сам итальянец с надеждой смотрит на данный вариант продолжения карьеры.

В 13 матчах нынешнего клубного сезона Федерико Кьеза забил два гола и отдал две голевые передачи.

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