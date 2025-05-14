Переговоры Кьезы и «Наполи» находятся на продвинутой стадии — La Gazzetta dello Sport

Крайний нападающий Федерико Кьеза близок к уходу из «Ливерпуля». Футболист обсуждает с «Наполи» возможное сотрудничество. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Согласно источнику, переговоры игрока с итальянским клубом находятся на продвинутой стадии. Речь идёт об аренде с опцией выкупа, «партенопейцы» уже направили мерсисайдцам соответствующее предложение. «Красные» настаивают на включении в договор пункта об обязательном выкупе. Сам итальянец с надеждой смотрит на данный вариант продолжения карьеры.

В 13 матчах нынешнего клубного сезона Федерико Кьеза забил два гола и отдал две голевые передачи.