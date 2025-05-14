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Ливай Гарсия высказался о работе с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем

Ливай Гарсия высказался о работе с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем
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Форвард московского «Спартака» Ливай Гарсия, перешедший в стан красно-белых из греческого клуба АЕК, рассказал о работе под управлением главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

— Как тебе помогает в адаптации главный тренер Деян Станкович?
— Доверием и возможностью выходить на поле матч за матчем. Он видит мои качества и даёт мне возможность проявить их — это очень ценно. К сожалению, пока моя результативность не на должном уровне. Но со временем всё должно получиться, — приводит слова Гарсии официальный сайт «Спартака».

Деян Станкович возглавил московский «Спартак» перед стартом текущего сезона. Под его руководством команда занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 51 очком в 28 матчах.

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