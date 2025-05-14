Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

С фасада «Арены Мюнхен» сняли спонсорское название перед финалом Лиги чемпионов

С фасада «Арены Мюнхен» сняли спонсорское название перед финалом Лиги чемпионов
Комментарии

С фасада стадиона «Арена Мюнхен», на котором пройдёт финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, временно демонтируют название титульного спонсора сооружения. Об этом сообщает аккаунт Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Домашний стадион мюнхенской «Баварии» носит название «Альянц-Арена» во время встреч, проводимых не под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Страховая компания Allianz не входит в перечень спонсоров, сотрудничающих с УЕФА, поэтому стадион во время решающего матча ЛЧ будет называться «Арена Мюнхен».

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая, в нём сыграют «ПСЖ» и «Интер».

Материалы по теме
Дмитрий Аленичев высказался о выходе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android