С фасада «Арены Мюнхен» сняли спонсорское название перед финалом Лиги чемпионов

С фасада стадиона «Арена Мюнхен», на котором пройдёт финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, временно демонтируют название титульного спонсора сооружения. Об этом сообщает аккаунт Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Домашний стадион мюнхенской «Баварии» носит название «Альянц-Арена» во время встреч, проводимых не под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Страховая компания Allianz не входит в перечень спонсоров, сотрудничающих с УЕФА, поэтому стадион во время решающего матча ЛЧ будет называться «Арена Мюнхен».

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая, в нём сыграют «ПСЖ» и «Интер».