С фасада «Арены Мюнхен» сняли спонсорское название перед финалом Лиги чемпионов
Поделиться
С фасада стадиона «Арена Мюнхен», на котором пройдёт финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, временно демонтируют название титульного спонсора сооружения. Об этом сообщает аккаунт Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Домашний стадион мюнхенской «Баварии» носит название «Альянц-Арена» во время встреч, проводимых не под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Страховая компания Allianz не входит в перечень спонсоров, сотрудничающих с УЕФА, поэтому стадион во время решающего матча ЛЧ будет называться «Арена Мюнхен».
Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая, в нём сыграют «ПСЖ» и «Интер».
Материалы по теме
Комментарии
- 14 мая 2025
-
22:19
-
22:18
-
22:14
-
22:11
-
22:09
-
22:09
-
22:07
-
21:57
-
21:55
-
21:43
-
21:41
-
21:34
-
21:32
-
21:19
-
21:18
-
21:18
-
21:05
-
20:59
-
20:58
-
20:43
-
20:29
-
20:26
-
20:19
-
20:09
-
20:07
-
19:58
-
19:58
-
19:58
-
19:53
-
19:53
-
19:36
-
19:31
-
19:19
-
19:04
-
19:00