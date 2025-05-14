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Флик ответил на вопрос о возможном праздновании чемпионства «Барселоны» досрочно

Флик ответил на вопрос о возможном праздновании чемпионства «Барселоны» досрочно
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о возможном праздновании чемпионства каталонского клуба заранее после матча 36-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом», который состоится в четверг, 15 мая.

Испания — Примера . 36-й тур
15 мая 2025, четверг. 22:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не думаю, что говорить или думать о праздновании перед матчем – это хорошая идея. Нужно сосредоточиться на игре. Я видел то, что произошло два года назад, по телевизору. Всё нужно делать с уважением. Мы должны бороться за три очка, так будет правильно», – приводит слова Флика Marca.

После 35 матчей «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда набрала 82 очка. На втором месте располагается мадридский «Реал», у которого 75 очков за аналогичное количество встреч.

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