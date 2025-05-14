ЦСКА вышел в Суперфинал Кубка России, обыграв «Зенит» в серии пенальти

Завершился ответный финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались ПФК ЦСКА и «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Победу в матче одержали хозяева со счётом 2:0 (4:3 пен.) и таким образом вышли в Суперфинал турнира.

Счёт в этой встрече на 37-й минуте открыл полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Секу Койта. В концовке первого тайма за игру рукой защитника «Зенита» Нуралы Алипа в своей штрафной площади в ворота гостей был назначен пенальти. Капитан хозяев Иван Обляков не смог реализовать 11-метровый.

На 90+2-й минуте Тамерлан Мусаев удвоил преимущество хозяев и сравнял счёт по сумме двух матчей. Таким образом, команды отправились бить послематчевые пенальти, в которых сильнее оказались армейцы.

В Суперфинале Кубка ЦСКА встретится с победителем Пути регионов (в финале сыграют «Спартак» и «Ростов»).