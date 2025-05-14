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Нидерландская «Фортуна» не сыграет в еврокубках из-за документов — BBC

Нидерландская «Фортуна» не сыграет в еврокубках из-за документов — BBC
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«Фортуна» Ситтард-Гелен из чемпионата Нидерландов может финишировать по итогам сезона на строчке, дающей право выступить в следующем розыгрыше еврокубков. Однако из-за отсутствия у клуба соответствующей лицензии команда останется без международных матчей. Об этом сообщает BBC.

За два тура до конца регулярного сезона команда находится на девятом месте в турнирной таблице Эредивизии (39 очков). Команды, занявшие места с пятого по восьмое, примут участие в плей-офф за право сыграть в Лиге конференций. У «Фортуны» есть математические шансы на попадание в эту группу команд, однако клуб не получил вовремя необходимую лицензию, крайний срок был 8 апреля.

В последний раз на данный момент «Фортуна» выступала в еврокубках в 1998 году — в Кубке Интертото.

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