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Ливай Гарсия назвал двух игроков «Спартака», которые больше всех помогли ему с адаптацией

Ливай Гарсия назвал двух игроков «Спартака», которые больше всех помогли ему с адаптацией
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Форвард московского «Спартака» Ливай Гарсия рассказал, кто из новых одноклубников помог ему освоиться в столичном клубе после трансфера из греческого АЕКа в зимнее трансферное окно.

«Помимо Абены, который родом из Суринама — практически соседней страны, Бабич был одним из основных моих собеседников с самого первого дня. Он сразу показался мне очень добродушным парнем, поэтому я стал обращаться к нему за помощью. Постепенно Бабич начал делиться со мной всем, что только может пригодиться и в футбольном плане, и в личном: от того, как подготовиться к завтрашней тренировке, до того, куда сходить покушать или где купить что-то определённое. Так продолжается и по сей день», — приводит слова Гарсии официальный сайт «Спартака».

Ливай Гарсия перебрался в «Спартак» из греческого клуба АЕК за € 18,7 млн в феврале 2025 года. В весенней части сезона нападающий провёл в составе красно-белых 13 матчей и забил один гол. Голевыми передачами игрок сборной Тринидада и Тобаго не отмечался.

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