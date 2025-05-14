ЦСКА вышел в Суперфинал Кубка России во второй раз за три года, победив «Зенит»

Московский ЦСКА вышел в Суперфинал Фонбет Кубка России, одержав победу над «Зенитом» в серии пенальти (4:3) в финале Пути РПЛ. Армейцы отыграли отставание в два мяча по итогам первой встречи. Таким образом, красно-синие второй раз за три года примут участие в главном матче турнира.

В сезоне-2022/2023 армейцы в Суперфинале Кубка России в серии пенальти одолели «Краснодар» (1:1, 6:5). В прошлогоднем финале санкт-петербургский «Зенит» оказался сильнее калининградской «Балтики» (2:1).

В Суперфинале Кубка страны ЦСКА встретится с победителем Пути регионов, в финале которого «Спартак» сыграет с «Ростовом» в четверг, 15 мая. Суперфинал запланирован на 1 июня.