Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА вышел в Суперфинал Кубка России во второй раз за три года, победив «Зенит»

ЦСКА вышел в Суперфинал Кубка России во второй раз за три года, победив «Зенит»
Комментарии

Московский ЦСКА вышел в Суперфинал Фонбет Кубка России, одержав победу над «Зенитом» в серии пенальти (4:3) в финале Пути РПЛ. Армейцы отыграли отставание в два мяча по итогам первой встречи. Таким образом, красно-синие второй раз за три года примут участие в главном матче турнира.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

В сезоне-2022/2023 армейцы в Суперфинале Кубка России в серии пенальти одолели «Краснодар» (1:1, 6:5). В прошлогоднем финале санкт-петербургский «Зенит» оказался сильнее калининградской «Балтики» (2:1).

В Суперфинале Кубка страны ЦСКА встретится с победителем Пути регионов, в финале которого «Спартак» сыграет с «Ростовом» в четверг, 15 мая. Суперфинал запланирован на 1 июня.

Материалы по теме
ЦСКА отыграл два мяча у «Зенита» и взял серию пенальти! Это выход в Суперфинал Кубка! LIVE
Live
ЦСКА отыграл два мяча у «Зенита» и взял серию пенальти! Это выход в Суперфинал Кубка! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android