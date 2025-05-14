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Соболев не реализовал пенальти в послематчевой серии с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России

Соболев не реализовал пенальти в послематчевой серии с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России
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ЦСКА переиграл «Зенит» в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 (0:2 в первом матче, 2:0 в ответной игре и 4:3 по пенальти).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

В концовке основного времени «армейцы» сравняли счёт в противостоянии — на 90+2-й минуте забил Тамерлан Мусаев. Первый удар в послематчевой серии наносил нападающий клуба с берегов Невы Александр Соболев, однако голкипер московского коллектива Владислав Тороп угадал направление полёта мяча и спас ворота. Стоит отметить, что у гостей одиннадцатиметровый также не реализовал и Густаво Мантуан.

В Суперфинале Кубка России ЦСКА сыграет с победителем противостояния «Спартака» и «Ростова».

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