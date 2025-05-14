Соболев не реализовал пенальти в послематчевой серии с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА переиграл «Зенит» в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 (0:2 в первом матче, 2:0 в ответной игре и 4:3 по пенальти).

В концовке основного времени «армейцы» сравняли счёт в противостоянии — на 90+2-й минуте забил Тамерлан Мусаев. Первый удар в послематчевой серии наносил нападающий клуба с берегов Невы Александр Соболев, однако голкипер московского коллектива Владислав Тороп угадал направление полёта мяча и спас ворота. Стоит отметить, что у гостей одиннадцатиметровый также не реализовал и Густаво Мантуан.

В Суперфинале Кубка России ЦСКА сыграет с победителем противостояния «Спартака» и «Ростова».