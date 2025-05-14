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Сергей Кирьяков: ЦСКА в 2025 году — лучшая команда

Сергей Кирьяков: ЦСКА в 2025 году — лучшая команда
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Бывший форвард московского «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о выходе ЦСКА в Суперфинал Кубка России. В финале Пути РПЛ армейцы в серии пенальти победили «Зенит» (2:0, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

«Удивлён, что «Зенит» с преимуществом не смог пройти в Суперфинал Кубка. Тут неважно, с кем он играл. ЦСКА порадовал! Проявил силу воли и характер. Было видно, что ребята хотят победить. Они старались выжать из себя всё, чтобы забить второй гол и дойти до пенальти.

ЦСКА в 2025 году — лучшая команда. Но «Зенит» борется за чемпионство. Казалось, что в их руках всё — Кубок и РПЛ, только надо было дождаться ошибки «Краснодара». Однако ЦСКА доказал, что с ним надо считаться. Он по праву находится в тройке лидеров РПЛ», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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