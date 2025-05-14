Сергей Кирьяков: ЦСКА в 2025 году — лучшая команда

Бывший форвард московского «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о выходе ЦСКА в Суперфинал Кубка России. В финале Пути РПЛ армейцы в серии пенальти победили «Зенит» (2:0, 4:3 пен.).

«Удивлён, что «Зенит» с преимуществом не смог пройти в Суперфинал Кубка. Тут неважно, с кем он играл. ЦСКА порадовал! Проявил силу воли и характер. Было видно, что ребята хотят победить. Они старались выжать из себя всё, чтобы забить второй гол и дойти до пенальти.

ЦСКА в 2025 году — лучшая команда. Но «Зенит» борется за чемпионство. Казалось, что в их руках всё — Кубок и РПЛ, только надо было дождаться ошибки «Краснодара». Однако ЦСКА доказал, что с ним надо считаться. Он по праву находится в тройке лидеров РПЛ», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.