Мантуан не забил решающий гол в серии пенальти с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России
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Завершился ответный финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались ПФК ЦСКА и «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Победу в матче одержали хозяева со счётом 2:0 (4:3 пен.) и таким образом вышли в Суперфинал турнира.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37' 2:0 Мусаев – 90+2'
Решающий 11-метровый «Зенита» при счёте 4:3 в серии пенальти отправился бить Густаво Мантуан. Бразильский полузащитник пробил мимо ворот и таким образом лишил сине-бело-голубых возможности пройти в Суперфинал Кубка.
Права на видео принадлежат РФС.
В Суперфинале Кубка ЦСКА встретится с победителем Пути регионов (в финале сыграют «Спартак» и «Ростов»).
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