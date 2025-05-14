Мантуан не забил решающий гол в серии пенальти с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России

Завершился ответный финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались ПФК ЦСКА и «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Победу в матче одержали хозяева со счётом 2:0 (4:3 пен.) и таким образом вышли в Суперфинал турнира.

Решающий 11-метровый «Зенита» при счёте 4:3 в серии пенальти отправился бить Густаво Мантуан. Бразильский полузащитник пробил мимо ворот и таким образом лишил сине-бело-голубых возможности пройти в Суперфинал Кубка.

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В Суперфинале Кубка ЦСКА встретится с победителем Пути регионов (в финале сыграют «Спартак» и «Ростов»).