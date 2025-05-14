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Мантуан не забил решающий гол в серии пенальти с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России

Мантуан не забил решающий гол в серии пенальти с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России
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Завершился ответный финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались ПФК ЦСКА и «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Победу в матче одержали хозяева со счётом 2:0 (4:3 пен.) и таким образом вышли в Суперфинал турнира.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

Решающий 11-метровый «Зенита» при счёте 4:3 в серии пенальти отправился бить Густаво Мантуан. Бразильский полузащитник пробил мимо ворот и таким образом лишил сине-бело-голубых возможности пройти в Суперфинал Кубка.

Права на видео принадлежат РФС.

В Суперфинале Кубка ЦСКА встретится с победителем Пути регионов (в финале сыграют «Спартак» и «Ростов»).

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