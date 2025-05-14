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«Милан» — «Болонья»: к исходу первого тайма финала Кубка Италии счёт не открыт

«Милан» — «Болонья»: к исходу первого тайма финала Кубка Италии счёт не открыт
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В эти минуты проходит финал Кубка Италии сезона-2024/2025, в котором встречаются «Милан» и «Болонья». Команды играют на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступает Маурицио Мариани. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Италии . Финал
14 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Милан
Милан
2-й тайм
0 : 1
Болонья
Болонья
0:1 Ндой – 53'    

В первой половине игры команды не смогли поразить ворота друг друга.

На стадии 1/2 финала Кубка Италии «Милан» в двухматчевом противостоянии победил «Интер» (1:1, 3:0). «Болонья» вышла в финал турнира, одержав две победы над «Эмполи» (3:0, 2:1). 9 мая «Милан» и «Болонья» встречались в чемпионате Италии в рамках 36-го тура. Игра завершилась победой «россонери» со счётом 3:1.

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