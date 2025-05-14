Марко Николич прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом» в Кубке России

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о победе своих подопечных над «Зенитом» (2:0, 4:3 пен.) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Поздравляю команду с выходом во второй финал Кубка. Мы единственная команда, кто ни разу не вылетал из Кубка. Остался матч за трофей.

Атмосфера на стадионе шикарная. Все получили удовольствие. До конца сезона три матча. Надо бороться за самые высокие места в РПЛ», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В Суперфинале Кубка страны ЦСКА встретится с победителем Пути регионов, в финале которого «Спартак» сыграет с «Ростовом» в четверг, 15 мая. Суперфинал запланирован на 1 июня.