Чалов — о победе ЦСКА в финале Пути РПЛ: классная игра!

Бывший нападающий ЦСКА Фёдор Чалов отреагировал на выход команды в Суперфинал Fonbet Кубка России. Армейцы по сумме двух встреч обыграли «Зенит» (2:2, 4:3 пен) в финале Пути РПЛ.

«Классная игра! Только вчера приехал. В раздевалку не заходил», — передает слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В Суперфинале команда Марко Николича встретится с победителем финала Пути регионов, в котором завтра, 15 мая, сыграют «Спартак» и «Ростов». Встреча пройдёт в Москве.

У трофея будет новый обладатель: «Зенит» в прошлом розыгрыше обыграл «Балтику», а годом ранее ЦСКА был сильнее «Краснодара». ЦСКА может сравняться с «Локомотивом» (9) по числу Кубков страны.