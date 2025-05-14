Чалов — о победе ЦСКА в финале Пути РПЛ: классная игра!
Поделиться
Бывший нападающий ЦСКА Фёдор Чалов отреагировал на выход команды в Суперфинал Fonbet Кубка России. Армейцы по сумме двух встреч обыграли «Зенит» (2:2, 4:3 пен) в финале Пути РПЛ.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37' 2:0 Мусаев – 90+2'
«Классная игра! Только вчера приехал. В раздевалку не заходил», — передает слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
В Суперфинале команда Марко Николича встретится с победителем финала Пути регионов, в котором завтра, 15 мая, сыграют «Спартак» и «Ростов». Встреча пройдёт в Москве.
У трофея будет новый обладатель: «Зенит» в прошлом розыгрыше обыграл «Балтику», а годом ранее ЦСКА был сильнее «Краснодара». ЦСКА может сравняться с «Локомотивом» (9) по числу Кубков страны.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 мая 2025
-
22:19
-
22:18
-
22:14
-
22:11
-
22:09
-
22:09
-
22:07
-
21:57
-
21:55
-
21:43
-
21:41
-
21:34
-
21:32
-
21:19
-
21:18
-
21:18
-
21:05
-
20:59
-
20:58
-
20:43
-
20:29
-
20:26
-
20:19
-
20:09
-
20:07
-
19:58
-
19:58
-
19:58
-
19:53
-
19:53
-
19:36
-
19:31
-
19:19
-
19:04
-
19:00