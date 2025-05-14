Созин: судья был благосклонен к ЦСКА, хотя проиграл «Зенит» не из-за него

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился впечатлениями от ответного финального матча Пути РПЛ Кубка России, в котором ЦСКА переиграл «Зенит» (0:2 в первом матче, 2:0 – в ответной игре и 4:3 пен.).

«ЦСКА переиграл «Зенит» по делу – никаких вопросов. Но когда назначили пенальти, пусть Адамов его и взял, появились вопросы к судье. Не по самому пенальти, конечно – там всё бесспорно. Но штрафного, из-за которого появился этот пенальти, не было. По крайней мере, так казалось с трибун. И в целом было ощущение, что судья был благосклонен к ЦСКА. Хотя проиграл «Зенит» не из-за арбитра.

ЦСКА переиграл и «Спартак», и «Краснодар», и «Зенит». Он был просто сильнее всех. И из всех соперников «Зенит» выглядел слабейшим. Или же ЦСКА ярче играл с «Зенитом» – тут кому как больше нравится.

Теперь, конечно, ждём в финале «Спартак». Если «Ростов» завтра не выиграет, то мы получим лучшее окончание сезона. Представляю, что будет твориться в «Лужниках» – полный стадион на такой матч обеспечен», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.