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Созин: судья был благосклонен к ЦСКА, хотя проиграл «Зенит» не из-за него

Созин: судья был благосклонен к ЦСКА, хотя проиграл «Зенит» не из-за него
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Футбольный эксперт Андрей Созин поделился впечатлениями от ответного финального матча Пути РПЛ Кубка России, в котором ЦСКА переиграл «Зенит» (0:2 в первом матче, 2:0 – в ответной игре и 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

«ЦСКА переиграл «Зенит» по делу – никаких вопросов. Но когда назначили пенальти, пусть Адамов его и взял, появились вопросы к судье. Не по самому пенальти, конечно – там всё бесспорно. Но штрафного, из-за которого появился этот пенальти, не было. По крайней мере, так казалось с трибун. И в целом было ощущение, что судья был благосклонен к ЦСКА. Хотя проиграл «Зенит» не из-за арбитра.

ЦСКА переиграл и «Спартак», и «Краснодар», и «Зенит». Он был просто сильнее всех. И из всех соперников «Зенит» выглядел слабейшим. Или же ЦСКА ярче играл с «Зенитом» – тут кому как больше нравится.

Теперь, конечно, ждём в финале «Спартак». Если «Ростов» завтра не выиграет, то мы получим лучшее окончание сезона. Представляю, что будет твориться в «Лужниках» – полный стадион на такой матч обеспечен», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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