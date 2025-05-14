Марко Николич: футбол отплатил Мусаеву, он заслужил этот гол

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о голе нападающего армейцев Тамерлана Мусаева в ворота «Зенита» на 90+2-й минуте финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. ЦСКА вышел в Суперфинал турнира, победив в серии пенальти.

«Мы подарили «Зениту» моменты. Каких-то комбинаций я не видел. Я видел заряженную команду. А по Облякову — ничего страшного. Все не забивают пенальти.

Очень рад за Мусаева. Он заслужил. Футбол отплатил ему», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В Суперфинале Кубка страны ЦСКА встретится с победителем Пути регионов, в финале которого «Спартак» сыграет с «Ростовом» в четверг, 15 мая. Суперфинал запланирован на 1 июня.