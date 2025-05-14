Марко Николич: футбол отплатил Мусаеву, он заслужил этот гол
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о голе нападающего армейцев Тамерлана Мусаева в ворота «Зенита» на 90+2-й минуте финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. ЦСКА вышел в Суперфинал турнира, победив в серии пенальти.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37' 2:0 Мусаев – 90+2'
«Мы подарили «Зениту» моменты. Каких-то комбинаций я не видел. Я видел заряженную команду. А по Облякову — ничего страшного. Все не забивают пенальти.
Очень рад за Мусаева. Он заслужил. Футбол отплатил ему», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В Суперфинале Кубка страны ЦСКА встретится с победителем Пути регионов, в финале которого «Спартак» сыграет с «Ростовом» в четверг, 15 мая. Суперфинал запланирован на 1 июня.
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