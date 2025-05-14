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Марко Николич рассказал, как определял бьющих для серии пенальти с «Зенитом»

Марко Николич рассказал, как определял бьющих для серии пенальти с «Зенитом»
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич рассказал, как определял бьющих для серии пенальти с «Зенитом» (2:0, 4:3 пен.) в ответном матче Пути РПЛ Кубка России.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

«Конечно, пробили пенальти перед игрой, но мы и по ходу Кубка часто их били. Я понимал, кто как бьёт. У нас хорошие исполнители. Главное, что выдержали психологически. Дивеев — раз, Алеррандро — два и так далее. Я видел, кто готов.

Очень рад за Даню Кругового. Не буду говорить больше. Он всё знает, мы часто общаемся. Рад, что у нас получилось», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В Суперфинале Кубка ЦСКА встретится с победителем Пути регионов (в финале сыграют «Спартак» и «Ростов»).

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