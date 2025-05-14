Экс-тренер ЦСКА Чанов оценил игру Торопа в Кубке России с «Зенитом»

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру голкипера армейцев Владислава Торопа в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (2:0, 4:3 пен.).

«Тут никаких вопросов по Торопу быть не может! Он сыграл хорошо на линии, очень уверенно выглядел в серии пенальти. Глядя на него, я был уверен в Славе. То, что делают два моих ученика в команде в лице Крамаренко и Акинфеева, движется. Дело живёт! Слава рядом с Игорем, а это здорово. Тороп умеет слушать, что самое главное», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В Суперфинале Кубка ЦСКА встретится с победителем Пути регионов (в финале сыграют «Спартак» и «Ростов»).