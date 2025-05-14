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Экс-тренер ЦСКА Чанов оценил игру Торопа в Кубке России с «Зенитом»

Экс-тренер ЦСКА Чанов оценил игру Торопа в Кубке России с «Зенитом»
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Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру голкипера армейцев Владислава Торопа в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (2:0, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

«Тут никаких вопросов по Торопу быть не может! Он сыграл хорошо на линии, очень уверенно выглядел в серии пенальти. Глядя на него, я был уверен в Славе. То, что делают два моих ученика в команде в лице Крамаренко и Акинфеева, движется. Дело живёт! Слава рядом с Игорем, а это здорово. Тороп умеет слушать, что самое главное», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В Суперфинале Кубка ЦСКА встретится с победителем Пути регионов (в финале сыграют «Спартак» и «Ростов»).

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