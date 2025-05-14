Марко Николич: Тороп — будущее российского футбола

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о перспективах голкипера команды Владислава Торопа после победы своих подопечных над «Зенитом» (2:0, 4:3 пен.) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Тороп — отличный парень. Будущее ЦСКА и российского футбола. Как и другие талантливые парни, которые будут прогрессировать в Кубке», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Владислав Тороп отразил удар нападающего «Зенита» Александра Соболева в серии пенальти, что помогло армейцам одержать победу. В Суперфинале Кубка страны ЦСКА встретится с победителем Пути регионов, в финале которого «Спартак» сыграет с «Ростовом» в четверг, 15 мая. Суперфинал запланирован на 1 июня.