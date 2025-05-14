Николич — о Кисляке: ездит на метро на тренировки, пусть продолжает так играть

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич поделился ожиданиями от игры полузащитника армейцев Матвея Кисляка после победы своих подопечных над «Зенитом» (2:0, 4:3 пен.) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Кисляк ездит на метро на тренировки. Очень скромный парень. Пусть продолжает играть так, как он играет», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Хавбек армейцев Матвей Кисляк реализовал удар «с точки» в послематчевой серии пенальти с «Зенитом» и помог своей команде пройти в Суперфинал турнира. В Суперфинале Кубка страны ЦСКА встретится с победителем Пути регионов, в финале которого «Спартак» сыграет с «Ростовом» в четверг, 15 мая. Суперфинал запланирован на 1 июня.