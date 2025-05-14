Бистрович прокомментировал победу ЦСКА в матче Кубка России с «Зенитом»
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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал победу армейцев в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (2:0, 4:3 пен.). Напомним, в первой встрече армейцы потерпели поражение со счётом 0:2.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37' 2:0 Мусаев – 90+2'
«Чувствуем радость. Мы верили в победу после первого матча, в нем счёт был не по игре. Сегодня был полный стадион, который дал нам уверенность», — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
В Суперфинале Кубка страны ЦСКА встретится с победителем Пути регионов, в финале которого «Спартак» сыграет с «Ростовом» в четверг, 15 мая. Суперфинал запланирован на 1 июня.
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