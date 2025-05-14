Бистрович прокомментировал победу ЦСКА в матче Кубка России с «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал победу армейцев в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (2:0, 4:3 пен.). Напомним, в первой встрече армейцы потерпели поражение со счётом 0:2.

«Чувствуем радость. Мы верили в победу после первого матча, в нем счёт был не по игре. Сегодня был полный стадион, который дал нам уверенность», — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В Суперфинале Кубка страны ЦСКА встретится с победителем Пути регионов, в финале которого «Спартак» сыграет с «Ростовом» в четверг, 15 мая. Суперфинал запланирован на 1 июня.