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Пьянич: мы заслуживали победы над «Зенитом» и выхода в Суперфинал Кубка

Пьянич: мы заслуживали победы над «Зенитом» и выхода в Суперфинал Кубка
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Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич поделился впечатлениями от ответного финального матча Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:2 в первом матче, 2:0 – в ответной игре, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

«Какие эмоции от матча с «Зенитом»? Это потрясающе. Для нас это большое достижение. Мы играли с очень хорошей командой. «Зенит» — очень хорошая команда. Они последние годы доминируют в российском футболе. И это было трудно, но, в конце концов, я думаю, что мы заслуживали победы и выхода в финал», — передаёт слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В Суперфинале турнира ЦСКА сыграет с победителем противостояния «Спартака» и «Ростова».

Календарь Кубка России
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