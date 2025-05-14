Пьянич: мы заслуживали победы над «Зенитом» и выхода в Суперфинал Кубка

Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич поделился впечатлениями от ответного финального матча Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:2 в первом матче, 2:0 – в ответной игре, 4:3 пен.).

«Какие эмоции от матча с «Зенитом»? Это потрясающе. Для нас это большое достижение. Мы играли с очень хорошей командой. «Зенит» — очень хорошая команда. Они последние годы доминируют в российском футболе. И это было трудно, но, в конце концов, я думаю, что мы заслуживали победы и выхода в финал», — передаёт слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В Суперфинале турнира ЦСКА сыграет с победителем противостояния «Спартака» и «Ростова».