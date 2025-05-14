Пьянич: мы заслуживали победы над «Зенитом» и выхода в Суперфинал Кубка
Поделиться
Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич поделился впечатлениями от ответного финального матча Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:2 в первом матче, 2:0 – в ответной игре, 4:3 пен.).
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37' 2:0 Мусаев – 90+2'
«Какие эмоции от матча с «Зенитом»? Это потрясающе. Для нас это большое достижение. Мы играли с очень хорошей командой. «Зенит» — очень хорошая команда. Они последние годы доминируют в российском футболе. И это было трудно, но, в конце концов, я думаю, что мы заслуживали победы и выхода в финал», — передаёт слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
В Суперфинале турнира ЦСКА сыграет с победителем противостояния «Спартака» и «Ростова».
Комментарии
- 14 мая 2025
-
23:51
-
23:42
-
23:41
-
23:37
-
23:19
-
23:17
-
23:12
-
23:09
-
23:08
-
23:02
-
23:01
-
23:01
-
22:58
-
22:54
-
22:51
-
22:48
-
22:46
-
22:45
-
22:43
-
22:38
-
22:36
-
22:34
-
22:34
-
22:32
-
22:32
-
22:31
-
22:29
-
22:24
-
22:23
-
22:19
-
22:18
-
22:14
-
22:11
-
22:09
-
22:09