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Бистрович назвал матч с «Зенитом» в Кубке России самым эмоциональным в сезоне

Бистрович назвал матч с «Зенитом» в Кубке России самым эмоциональным в сезоне
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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович считает, что ответная победная игра с «Зенитом» (2:0, 4:3 пен.) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России стала самым эмоциональным матчем московской команды в сезоне. Армейцы отыграли преимущество в два мяча после первой встречи.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

«Настроиться на этот матч было легко. Со дня поражения в Петербурге мы ждали ответную игру и настраивались. У нас было больше желания выиграть сегодня.

Любая команда, когда устраивает счёт, тянет время. Мы справились с этим. Сегодня был самый эмоциональный матч сезона», — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В Суперфинале Кубка России ЦСКА сыграет со «Спартаком» или «Ростовом».

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