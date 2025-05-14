Бистрович назвал матч с «Зенитом» в Кубке России самым эмоциональным в сезоне

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович считает, что ответная победная игра с «Зенитом» (2:0, 4:3 пен.) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России стала самым эмоциональным матчем московской команды в сезоне. Армейцы отыграли преимущество в два мяча после первой встречи.

«Настроиться на этот матч было легко. Со дня поражения в Петербурге мы ждали ответную игру и настраивались. У нас было больше желания выиграть сегодня.

Любая команда, когда устраивает счёт, тянет время. Мы справились с этим. Сегодня был самый эмоциональный матч сезона», — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В Суперфинале Кубка России ЦСКА сыграет со «Спартаком» или «Ростовом».