Бистрович: Обляков забивал все пенальти, может, даже лучше, что не забил с «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал не забитый хавбеком армейцев Иваном Обляковым пенальти на 45+2-й минуте матча с «Зенитом» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. ЦСКА одержал победу над сине-бело-голубыми в серии пенальти (2:0, 4:3 пен.) и вышел в Суперфинал турнира.

«Обляков забивал все пенальти до этого. Сегодня, может, даже лучше, что не забил», — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В Суперфинале Кубка страны ЦСКА встретится с победителем Пути регионов, в финале которого «Спартак» сыграет с «Ростовом» в четверг, 15 мая. Суперфинал запланирован на 1 июня.