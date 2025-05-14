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Игрок ЦСКА Пьянич: Марко Николич — потрясающий тренер

Игрок ЦСКА Пьянич: Марко Николич — потрясающий тренер
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Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич не скупился на слова похвалы команде и тренеру после выхода в Суперфинал Фонбет Кубка России. Армейцы в двухматчевом противостоянии обыграли «Зенит» (2:2, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

— Как вы думаете, ЦСКА может стать доминирующей силой в российском футболе в следующем году, потому что у вас очень молодая команда?
— Я думаю, мы идём в правильном направлении. Тренер очень хороший. Он потрясающий тренер. У него потрясающая команда игроков. Мы очень усердно работаем каждый день. Я думаю, в этом сезоне мы показали много хорошего, и это должно стать основой для будущего. Этот сезон очень важный. Как я уже сказал, мы добиваемся больших успехов.

Мы могли бы добиться большего, конечно, и в чемпионате, потому что, когда я увидел команду, я по-настоящему поверил, что с ней мы можем добиться больших успехов. Я думаю, мы показываем хорошую вторую часть сезона — у нас всё отлично получается. Теперь давайте готовиться к двум последним встречам чемпионата, а затем – к финалу, — передаёт слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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