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Пьянич: для меня Кисляк один из лучших российских игроков, будущее за ним

Пьянич: для меня Кисляк один из лучших российских игроков, будущее за ним
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Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич оценил игру 19-летнего полузащитника армейцев Матвея Кисляка.

«Я уже говорил о Кисляке. Для меня он, безусловно, один из лучших российских игроков, и будущее за ним. Он очень хорош, мы должны позволить ему расти в хорошем направлении. У него потрясающие качества, он очень хороший парень с хорошим характером. В этом году он сделал большие шаги в своём прогрессе, и я очень рад за него.

Но у нас в команде много хороших игроков, и российские футболисты также являются настоящими лидерами. Я думаю, что ЦСКА должен удерживать их как можно дольше», — передаёт слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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