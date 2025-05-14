Пьянич: для меня Кисляк один из лучших российских игроков, будущее за ним

Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич оценил игру 19-летнего полузащитника армейцев Матвея Кисляка.

«Я уже говорил о Кисляке. Для меня он, безусловно, один из лучших российских игроков, и будущее за ним. Он очень хорош, мы должны позволить ему расти в хорошем направлении. У него потрясающие качества, он очень хороший парень с хорошим характером. В этом году он сделал большие шаги в своём прогрессе, и я очень рад за него.

Но у нас в команде много хороших игроков, и российские футболисты также являются настоящими лидерами. Я думаю, что ЦСКА должен удерживать их как можно дольше», — передаёт слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.