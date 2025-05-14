Пьянич: для ЦСКА важно сыграть в Суперфинале Кубка и завоевать трофей

Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич после ответного финального матча Пути РПЛ Кубка России с Зенитом (0:2 в первом матче, 2:0 – в ответной игре, 4:3 пен.) оценил шансы своей команды на победу в турнире.

«Конечно, у нас есть хорошие шансы на победу в турнире. В противном случае мы не сможем сыграть в финале. Мы играли против хороших команд. Вы знаете, финал — это всегда сложно. Я думаю, что мы провели очень хороший сезон. Команда играет хорошо, очень хорошо.

С кем бы мы ни играли в финале, это будет сложная игра. Будь то «Ростов» или «Спартак», это будет хорошая игра, важная игра. Но для ЦСКА важно снова сыграть в Суперфинале и завоевать трофей в Кубке», — передаёт слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.