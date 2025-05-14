Результаты матчей Кубка России сезона-2024/2025 на 14 мая

Сегодня, 14 мая, состоялся ответный матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня, в рамках которого была запланирована лишь одна встреча.

Результаты матчей Кубка России 14 мая:

ПФК ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:0 (4:3 пен.).

Первый матч команд завершился со счётом 2:0 в пользу «Зенита». Победитель Пути РПЛ вышел в Суперфинал Кубка, где встретится с победителем Пути регионов (в финале сыграют «Спартак» и «Ростов»).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале одолели калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» – пять побед (второй результат).