Вратарь ЦСКА Тороп: мы были уверены в победе над «Зенитом»
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Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп поделился эмоциями после победы команды над «Зенитом» (2:0, 4:3 пен.) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37' 2:0 Мусаев – 90+2'
«Это невероятные эмоции. Спасибо стадиону, болельщикам — каждому, кто отдавался на 100%.
В серии пенальти у меня была своя тактика, готовился по ней. Мы были уверены в победе, никто не сомневался. Сложно объяснить, но прямо каждый был уверен. Мы очень хотели этого и в итоге получили. Николич в перерыве сказал: «Игра наша, главное — не ошибиться. Мы все радовались. Все подошли, отбили «пятюню». Самое главное — это победа», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
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