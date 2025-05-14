Вратарь ЦСКА Тороп: мы были уверены в победе над «Зенитом»

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп поделился эмоциями после победы команды над «Зенитом» (2:0, 4:3 пен.) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Это невероятные эмоции. Спасибо стадиону, болельщикам — каждому, кто отдавался на 100%.

В серии пенальти у меня была своя тактика, готовился по ней. Мы были уверены в победе, никто не сомневался. Сложно объяснить, но прямо каждый был уверен. Мы очень хотели этого и в итоге получили. Николич в перерыве сказал: «Игра наша, главное — не ошибиться. Мы все радовались. Все подошли, отбили «пятюню». Самое главное — это победа», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.