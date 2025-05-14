Вратарь ЦСКА Тороп: разбирали пенальти Соболева, как и всех

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп после отбитого пенальти от форварда «Зенита» Александра Соболева признался, что удары нападающего «с точки» в стане армейцев разбирали так же, как и остальных. Игра между ЦСКА и «Зенитом» прошла в рамках ответной встречи финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

ЦСКА отыграл преимущество первого матча в два мяча и победил «Зенит» в серии пенальти (2:2, 4:3 пен.).

«Пенальти Соболева разбирали, как и всех. Серию пенальти стоял на инстинктах. Было примерное понимание, что нужно делать. Но подсказок не было. Пенальти Соболева просто получилось отбить — и всё. Как-то само это получается», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.