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Вратарь ЦСКА Тороп: разбирали пенальти Соболева, как и всех

Вратарь ЦСКА Тороп: разбирали пенальти Соболева, как и всех
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Вратарь ЦСКА Владислав Тороп после отбитого пенальти от форварда «Зенита» Александра Соболева признался, что удары нападающего «с точки» в стане армейцев разбирали так же, как и остальных. Игра между ЦСКА и «Зенитом» прошла в рамках ответной встречи финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

ЦСКА отыграл преимущество первого матча в два мяча и победил «Зенит» в серии пенальти (2:2, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

«Пенальти Соболева разбирали, как и всех. Серию пенальти стоял на инстинктах. Было примерное понимание, что нужно делать. Но подсказок не было. Пенальти Соболева просто получилось отбить — и всё. Как-то само это получается», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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