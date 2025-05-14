Первые эмоции игроков ЦСКА после победы над «Зенитом» и выхода в Суперфинал Кубка России

ЦСКА в соцсетях выложил видеоролик, на котором видны эмоции футболистов, тренеров и персонала команды после победы над «Зенитом» в ответном финальном матче Пути РПЛ Кубка России (0:2 в первом матче, 2:0 – в ответной игре, 4:3 пен.).

Права на видео принадлежат РФС.

На групповом этапе турнира ЦСКА возглавил группу с «Ахматом», «Краснодаром» и «Пари Нижний Новгород». В 1/4 финала москвичи переиграли «Рубин», в полуфинале армейцы оказались сильнее московского «Динамо».

В Суперфинале Кубка России армейцы сразятся с победителем противостояния «Спартака» и «Ростова». Решающая встреча турнира состоится 1 июня на стадионе «Лужники».