Мусаев — о голе «Зениту»: стряхнул с себя всё дерьмо, которое было

Форвард московского ЦСКА Тамерлан Мусаев прокомментировал свой гол в ворота «Зенита» (2:0, 4:3 пен.) на 90+2-й минуте финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. ЦСКА вышел в Суперфинал турнира, победив в серии пенальти.

«Стряхнул с себя всё дерьмо, которое было. Больше особо ничего не чувствовал. Конечно, эйфория в моменте была, но я не смогу описать все эмоции, которые были в душе», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В Суперфинале Кубка страны ЦСКА встретится с победителем Пути регионов, в финале которого «Спартак» сыграет с «Ростовом» в четверг, 15 мая. Суперфинал запланирован на 1 июня.