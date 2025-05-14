Мусаев высказался о серии пенальти в Кубке России с «Зенитом»

Форвард московского ЦСКА Тамерлан Мусаев прокомментировал серию пенальти с «Зенитом» в финале Пути РПЛ Кубка России. Столичный клуб вышел в Суперфинал турнира, победив сине-бело-голубых (2:0, 4:3 пен.), после поражения в первой игре (0:2).

«Слава Тороп хорошо стоит и ожидал, что все наши забьют свои удары. Ждал, что Славка один удар отобьёт, а я должен был бить пятым. Возможно, на мне бы всё закончилось. Марко Николич уже в кругу сказал, кто и какой бьёт. Не было такого, что кто-то вызвался бить — все согласились с Николичем», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В Суперфинале Кубка страны ЦСКА встретится с победителем Пути регионов, в финале которого «Спартак» сыграет с «Ростовом» в четверг, 15 мая. Суперфинал запланирован на 1 июня.