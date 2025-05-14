Нападающий ЦСКА Мусаев: весь год визуализировал, как буду играть в «Лужниках»

Форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев, ставший автором решающего гола в основное время матча с «Зенитом» (2:0, 4:3 пен.) в ответной встрече финала Фонбет Кубка России Пути РПЛ, признался, что весь год мечтал об игре в «Лужниках». Именно там пройдёт матч Суперфинала турнира.

«Лично я весь год визуализировал, как буду играть в «Лужниках». Я постоянно говорил слово «ремонтада». Так получилось, что вышли в Суперфинал, но ещё не всё дело сделано», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В решающей встрече ЦСКА сразится с победителем пары «Спартак» — «Ростов», выясняющих лучшую команду Пути регионов.