Мусаев: ЦСКА сегодня взял реванш за вылет от «Зенита» в Кубке в прошлом году

Форвард московского ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился эмоциями от ответного финального матча Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:2 в первом матче, 2:0 – в ответной игре, 4:3 пен.).

«Лично у меня в голове ЦСКА сегодня взял реванш за вылет от «Зенита» в Кубке в прошлом году. У каждого свой настрой. Что касается соперника в Суперфинале, если я кого-то назову, это будет неуважение к другой команде», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В Суперфинале турнира московские армейцы сразятся с победителем противостояния «Спартака» и «Ростова». Решающая встреча турнира состоится 1 июня на стадионе «Лужники».