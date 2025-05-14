Игрок ЦСКА Мусаев: Обляков — наш лидер, мы его поддерживаем
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Форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев после победы над «Зенитом» (2:0, 4:3 пен.) в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России назвал полузащитника армейцев Ивана Облякова лидером команды. Напомним, в концовке первого тайма Обляков не реализовал 11-метровый.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37' 2:0 Мусаев – 90+2'
«После первого тайма и незабитого пенальти Облякова у нас было 45 минут, чтобы вернуться. Даже великие промахиваются. Он — наш лидер, мы его поддерживаем. Он суперигрок», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
В Суперфинале Кубка России армейцы сыграют с победителем противостояния «Спартака» и «Ростова». Решающая встреча турнира состоится 1 июня на стадионе «Лужники».
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