Игрок ЦСКА Мусаев: Обляков — наш лидер, мы его поддерживаем

Форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев после победы над «Зенитом» (2:0, 4:3 пен.) в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России назвал полузащитника армейцев Ивана Облякова лидером команды. Напомним, в концовке первого тайма Обляков не реализовал 11-метровый.

«После первого тайма и незабитого пенальти Облякова у нас было 45 минут, чтобы вернуться. Даже великие промахиваются. Он — наш лидер, мы его поддерживаем. Он суперигрок», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В Суперфинале Кубка России армейцы сыграют с победителем противостояния «Спартака» и «Ростова». Решающая встреча турнира состоится 1 июня на стадионе «Лужники».