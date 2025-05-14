Мусаев: матч с «Зенитом» — один из самых эмоциональных в моей карьере

Форвард московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о победе армейцев над «Зенитом» (2:0, 4:3 пен.) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России и выходе команды в Суперфинал турнира.

«Матч с «Зенитом» — один из самых эмоциональных матчей в моей карьере. Как человеку такой же профессии обидно за Соболева. Слава молодец, придал уверенности команде. Я забил, и у меня уверенность ещё больше увеличилась», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В Суперфинале Кубка страны ЦСКА встретится с победителем Пути регионов, в финале которого «Спартак» сыграет с «Ростовом» в четверг, 15 мая. Суперфинал запланирован на 1 июня.