«Милан» — «Болонья»: Ндой открыл счёт на 53-й минуте финала Кубка Италии

В эти минуты проходит финал Кубка Италии сезона-2024/2025, в котором встречаются «Милан» и «Болонья». Команды играют на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступает Маурицио Мариани. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Болоньи». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 53-й минуте нападающий «Болоньи» Дан Ндой открыл счёт во встрече.

На стадии 1/2 финала Кубка Италии «Милан» в двухматчевом противостоянии победил «Интер» (1:1, 3:0). «Болонья» вышла в финал турнира, одержав две победы над «Эмполи» (3:0, 2:1). 9 мая «Милан» и «Болонья» встречались в чемпионате Италии в рамках 36-го тура. Игра завершилась победой «россонери» со счётом 3:1.