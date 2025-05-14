Мусаев: у меня меньше времени, чем у игроков «Сити» — не тяжело играть в КР и РПЛ

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев после ответного финального матча Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:2 в первом матче, 2:0 – в ответной игре, 4:3 пен.) высказался о своём игровом времени.

«В этом сезоне я сыграл в каждом матче ЦСКА. Но у меня не накопилось столько минут, как у футболистов «Барселоны» или «Манчестер Сити». Я не скажу, что тяжело играть на два турнира. У меня гораздо меньше игрового времени, чем у них», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В Суперфинале турнира ЦСКА сразится с победителем противостояния «Спартака» и «Ростова». Решающая встреча Кубка страны состоится 1 июня на стадионе «Лужники».