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Мусаев: у меня меньше времени, чем у игроков «Сити» — не тяжело играть в КР и РПЛ

Мусаев: у меня меньше времени, чем у игроков «Сити» — не тяжело играть в КР и РПЛ
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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев после ответного финального матча Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:2 в первом матче, 2:0 – в ответной игре, 4:3 пен.) высказался о своём игровом времени.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

«В этом сезоне я сыграл в каждом матче ЦСКА. Но у меня не накопилось столько минут, как у футболистов «Барселоны» или «Манчестер Сити». Я не скажу, что тяжело играть на два турнира. У меня гораздо меньше игрового времени, чем у них», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В Суперфинале турнира ЦСКА сразится с победителем противостояния «Спартака» и «Ростова». Решающая встреча Кубка страны состоится 1 июня на стадионе «Лужники».

Календарь Кубка России
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