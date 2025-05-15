«Болонья» победила «Милан» и завоевала Кубок Италии

Завершился финал Кубка Италии сезона-2024/2025, в котором встречались «Милан» и «Болонья». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступал Маурицио Мариани. победу со счётом 1:0 праздновали футболисты «Болоньи».

На 53-й минуте нападающий «Болоньи» Дан Ндой открыл счёт в матче. Гол, забитый в начале второго тайма, оказался победным.

Таким образом, «Болонья» стала победителем Кубка Италии, взяв данный трофей лишь в третий раз в своей истории. Последняя победа «Болоньи» в Кубке Италии была датирована сезоном-1973/1974. «Милан» не завоёвывал Кубок Италии с сезона-2002/2003.