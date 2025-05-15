«Болонья» победила «Милан» и завоевала Кубок Италии
Поделиться
Завершился финал Кубка Италии сезона-2024/2025, в котором встречались «Милан» и «Болонья». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступал Маурицио Мариани. победу со счётом 1:0 праздновали футболисты «Болоньи».
Кубок Италии . Финал
14 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
0 : 1
Болонья
Болонья
0:1 Ндой – 53'
На 53-й минуте нападающий «Болоньи» Дан Ндой открыл счёт в матче. Гол, забитый в начале второго тайма, оказался победным.
Таким образом, «Болонья» стала победителем Кубка Италии, взяв данный трофей лишь в третий раз в своей истории. Последняя победа «Болоньи» в Кубке Италии была датирована сезоном-1973/1974. «Милан» не завоёвывал Кубок Италии с сезона-2002/2003.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 мая 2025
-
01:07
-
01:04
-
00:58
-
00:46
-
00:40
-
00:33
-
00:25
-
00:22
-
00:22
-
00:00
-
00:00
- 14 мая 2025
-
23:59
-
23:51
-
23:42
-
23:41
-
23:37
-
23:19
-
23:17
-
23:12
-
23:09
-
23:08
-
23:02
-
23:01
-
23:01
-
22:58
-
22:54
-
22:51
-
22:48
-
22:46
-
22:45
-
22:43
-
22:38
-
22:36
-
22:34
-
22:34