Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Милан — Болонья, результат матча 14 мая 2025, счёт 0:1, Серия А 2024-2025

«Болонья» победила «Милан» и завоевала Кубок Италии
Комментарии

Завершился финал Кубка Италии сезона-2024/2025, в котором встречались «Милан» и «Болонья». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступал Маурицио Мариани. победу со счётом 1:0 праздновали футболисты «Болоньи».

Кубок Италии . Финал
14 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
0 : 1
Болонья
Болонья
0:1 Ндой – 53'    

На 53-й минуте нападающий «Болоньи» Дан Ндой открыл счёт в матче. Гол, забитый в начале второго тайма, оказался победным.

Таким образом, «Болонья» стала победителем Кубка Италии, взяв данный трофей лишь в третий раз в своей истории. Последняя победа «Болоньи» в Кубке Италии была датирована сезоном-1973/1974. «Милан» не завоёвывал Кубок Италии с сезона-2002/2003.

Материалы по теме
Что уже решено и какие интриги в топ-лигах Европы? «Челси» и «Милан» заваливают сезон
Что уже решено и какие интриги в топ-лигах Европы? «Челси» и «Милан» заваливают сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android