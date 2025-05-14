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«Никогда не переставай улыбаться, Гризи!» «Атлетико» — о новом образе Гризманна

«Никогда не переставай улыбаться, Гризи!» «Атлетико» — о новом образе Гризманна
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Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн предстал в новом образе. Фотографию француза с новой причёской в соцсети выложил официальный аккаунт «матрасников» в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: ФК «Атлетико»

«Никогда не переставай улыбаться, Гризи!» — сказано в публикации команды из Мадрида.

За три тура до конца сезона «Атлетико» находится на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. В активе команды 70 очков.

В 50 матчах нынешнего клубного сезона Антуан Гризманн забил 16 голов и отдал восемь голевых передач. В составе команды из Мадрида француз становился обладателем Суперкубка Испании, он выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

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Источник: Гризманн станет запасным в «Атлетико»
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