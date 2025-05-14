«Реал» договорился с «Борнмутом» о трансфере Хёйсена за € 59,3 млн — Marca

Мадридский «Реал» договорился с «Борнмутом» о трансфере 20-летнего центрального защитника Дина Хёйсена, команды обмениваются документами. Об этом сообщает издание Marca.

По информации источника, сделка уже закрыта, «сливочные» выплатят «Борнмуту» отступные в размере £ 50 млн (€ 59,3 млн) тремя траншами: 10% от этой суммы получит «Ювентус», 5% — «Малага». Отмечается, что «Реал» в борьбе за Хёйсена опередил лондонский «Челси» и «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что 20-летний футболист настроен на переход в «Реал» и отвергает предложения других клубов.

В нынешнем сезоне Хёйсен принял участие в 34 встречах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.