Обляков обратился к болельщикам ЦСКА после победы над «Зенитом» в Кубке России

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков обратился к болельщикам армейцев после победы в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России над санкт-петербургским «Зенитом» (2:0, 4:3 пен.).

«Друзья, поздравляю всех болельщиков ЦСКА с важной победой! Сегодня проявили характер и смогли взять верх в непростом матче. Огромное спасибо каждому, кто поддерживал команду — ваша энергия, 12-й номер, действительно творит чудеса на трибунах! Вперёд, ЦСКА!» — написал Обляков в своём телеграм-канале.

В Суперфинале Кубка страны ЦСКА встретится с победителем Пути регионов, в финале которого «Спартак» сыграет с «Ростовом» в четверг, 15 мая. Суперфинал запланирован на 1 июня.