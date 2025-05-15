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ЦСКА во второй раз в Кубке России прошёл в следующую стадию после поражения со счётом 0:2

ЦСКА во второй раз в Кубке России прошёл в следующую стадию после поражения со счётом 0:2
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ЦСКА на домашней арене одержал победу в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России над санкт-петербургским «Зенитом» (2:0, 4:3 пен.) и во второй раз в Кубке России прошёл в следующую стадию после гостевого поражения со счётом 0:2. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

Отмечается, что в последний раз такое красно-синим удавалось в 2004 году, когда армейцы за счёт технической победы прошли «Сокол».

Напомним, победа в этой встрече позволила ЦСКА выйти в Суперфинал Кубка страны, где команда встретится с победителем Пути регионов, в финале которого «Спартак» сыграет с «Ростовом» в четверг, 15 мая. Суперфинал запланирован на 1 июня.

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