ЦСКА во второй раз в Кубке России прошёл в следующую стадию после поражения со счётом 0:2

ЦСКА на домашней арене одержал победу в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России над санкт-петербургским «Зенитом» (2:0, 4:3 пен.) и во второй раз в Кубке России прошёл в следующую стадию после гостевого поражения со счётом 0:2. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Отмечается, что в последний раз такое красно-синим удавалось в 2004 году, когда армейцы за счёт технической победы прошли «Сокол».

Напомним, победа в этой встрече позволила ЦСКА выйти в Суперфинал Кубка страны, где команда встретится с победителем Пути регионов, в финале которого «Спартак» сыграет с «Ростовом» в четверг, 15 мая. Суперфинал запланирован на 1 июня.