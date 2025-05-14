«Люблю ЦСКА». Круговой — после прохода «Зенита» в Кубке России

Защитник ЦСКА Данил Круговой в своём телеграм-канале прокомментировал выполнение углового удара на 90+2-й минуте ответного финального матча Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:2 в первом матче, 2:0 – в ответной игре, 4:3 пен.). После этой подачи Тамерлан Мусаев сравнял счёт и перевёл игру в послематчевую серию пенальти.

«Очень важный матч для меня. Очень важный угловой на 90+2-й минуте. Очень важный пенальти. Очень важная победа для всего клуба и болельщиков.

Показали характер.

Люблю ЦСКА! Люблю футбол! Обнимаю каждого!» — написал футболист в соцсетях.

В Суперфинале турнира московские армейцы сразятся с победителем противостояния «Спартака» и «Ростова». Решающая встреча турнира состоится 1 июня на стадионе «Лужники».