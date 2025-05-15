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«Зенит» прервал рекордную для клуба серию из восьми побед в Кубке России

«Зенит» прервал рекордную для клуба серию из восьми побед в Кубке России
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«Зенит» потерпел поражение в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России от ЦСКА (0:2, 3:4 пен.) и таким образом прервал рекордную для клуба серию из восьми побед на данном турнире. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

Ранее в рамках группового этапа сине-бело-голубые одержали победу над «Рубином» (2:0), «Акроном» (5:1) и «Факелом» (1:0). В четвертьфинале «Зенит» обыграл «Ахмат» в двух встречах со счётом 3:0 и 2:1. В полуфинале санкт-петербургская команда дважды одолела «Ростов» (1:0, 2:0). В первом матче финальной стадии сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.

В Суперфинале Кубка страны ЦСКА встретится с победителем Пути регионов, в финале которого «Спартак» сыграет с «Ростовом» в четверг, 15 мая. Суперфинал запланирован на 1 июня.

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