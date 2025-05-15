«Зенит» прервал рекордную для клуба серию из восьми побед в Кубке России

«Зенит» потерпел поражение в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России от ЦСКА (0:2, 3:4 пен.) и таким образом прервал рекордную для клуба серию из восьми побед на данном турнире. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Ранее в рамках группового этапа сине-бело-голубые одержали победу над «Рубином» (2:0), «Акроном» (5:1) и «Факелом» (1:0). В четвертьфинале «Зенит» обыграл «Ахмат» в двух встречах со счётом 3:0 и 2:1. В полуфинале санкт-петербургская команда дважды одолела «Ростов» (1:0, 2:0). В первом матче финальной стадии сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.

В Суперфинале Кубка страны ЦСКА встретится с победителем Пути регионов, в финале которого «Спартак» сыграет с «Ростовом» в четверг, 15 мая. Суперфинал запланирован на 1 июня.