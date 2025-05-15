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«Реал» отсрочил чемпионство «Барселоны», забив победный гол «Мальорке» на 90+5-й минуте

«Реал» отсрочил чемпионство «Барселоны», забив победный гол «Мальорке» на 90+5-й минуте
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«Реал» Мадрид одолел «Мальорку» в матче 36-го тура испанской Примеры (2:1). Игра проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Главным арбитром встречи был Хавьер Альберола Рохас.

Испания — Примера . 36-й тур
14 мая 2025, среда. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:1 Вальент – 11'     1:1 Мбаппе – 68'     2:1 Рамон – 90+5'    

Мартин Вальент на 11-й минуте вывел гостей вперёд, на 68-й Килиан Мбаппе сравнял счёт. На 90+5-й отличился Хакобо Рамон.

Напомним, в первом круге эти команды сыграли вничью со счётом 1:1. Помимо этого, данные коллективы встречались в полуфинале национального Суперкубка, тогда победу отпраздновали «сливочные» (3:0).

После этой игры «Реал» Мадрид располагается на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства (78 очков), «Мальорка» находится на девятой строчке (47 очков). Возглавляет таблицу «Барселона», у которой 82 очка и матч в запасе. Каталонцы станут чемпионами, если обыграют «Эспаньол».

Турнирная таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
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