«Болонья» выиграла Кубок Италии впервые с 1974 года
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«Болонья» впервые с сезона-1973/1974 стала обладателем Кубка Италии. В финальном матче розыгрыша-2024/2025 подопечные Винченцо Итальяно одержали победу со счётом 1:0 над «Миланом».
Кубок Италии . Финал
14 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
0 : 1
Болонья
Болонья
0:1 Ндой – 53'
«Болонья» лишь дважды завоёвывала данный трофей. Первая победа случилась в сезоне-1969/1970. В текущем сезоне на пути к финалу команда одолела «Эмполи» (3:0, 2:1), «Аталанту» (1:0) и «Монцу» (4:0).
В чемпионате Италии «Болонья» располагается на седьмом месте с 62 очками за два тура до конца турнира. Отставание от четвёртого места, гарантирующего право на участие в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне, составляет два очка.
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