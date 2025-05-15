«Болонья» выиграла Кубок Италии впервые с 1974 года

«Болонья» впервые с сезона-1973/1974 стала обладателем Кубка Италии. В финальном матче розыгрыша-2024/2025 подопечные Винченцо Итальяно одержали победу со счётом 1:0 над «Миланом».

«Болонья» лишь дважды завоёвывала данный трофей. Первая победа случилась в сезоне-1969/1970. В текущем сезоне на пути к финалу команда одолела «Эмполи» (3:0, 2:1), «Аталанту» (1:0) и «Монцу» (4:0).

В чемпионате Италии «Болонья» располагается на седьмом месте с 62 очками за два тура до конца турнира. Отставание от четвёртого места, гарантирующего право на участие в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне, составляет два очка.