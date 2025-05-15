«Болонья» завоевала Кубок Италии, пропустив лишь один гол за весь турнир

«Болонья» стала обладателем Кубка Италии, лишь однажды пропустив в турнире. Финальный матч завершился сухой победой над «Миланом» со счётом 1:0.

Единственный мяч в ворота «Болоньи» в Кубке Италии — 2024/2025 был забит на стадии 1/2 финала в ответной встрече с «Эмполи» (2:1). На 33-й минуте отличился полузащитник Виктор Коваленко. Двухматчевое противостояние завершилось победой «Болоньи» со счётом 5:1.

На предыдущих стадиях подопечные Винченцо Итальяно одолели «Аталанту» (1:0) и «Монцу» (4:0). Таким образом, «Болонья» одержала победу в Кубке Италии лишь в третий раз в своей истории и впервые с сезона-1973/1974.