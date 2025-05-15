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Вингер «Барселоны» Ферран Торрес перенёс операцию по удалению аппендицита

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес перенёс операцию по удалению аппендицита
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25-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес перенёс срочную операцию по удалению аппендицита. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Как сообщает AS, испанец может пропустить три последние встречи каталонцев в чемпионате Испании с «Эспаньолом», «Вильярреалом» и «Атлетиком» из Бильбао. Отмечается, что участие Торреса в матчах плей-офф Лиги наций, которые состоятся в июне, находится под вопросом.

В нынешнем сезоне вингер принял участие в 45 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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